Scuola e Cultura: Roma, l’I.C. Via Belforte del Chienti presenta il primo “Festival Steam” dedicato a pittura, sport, fotografia, matematica, lingue e musica

Si svolgerà dal 17 al 21 aprile, a Roma, la prima edizione del “Festival Steam”, dedicata ai diversi linguaggi della pittura, dello sport, della fotografia, della tecnologia 3D, della matematica, della robotica, delle lingue e della musica. L’iniziativa, patrocinata dal IV Municipio del Comune di Roma, è dell’Istituto Comprensivo (I.C.) Via Belforte del Chienti, di Roma e avrà luogo nella sede stessa dell’I.C. “Steam è acronimo di Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics – spiega il dirigente scolastico Paolo Lozzi – e indica un metodo di apprendimento interdisciplinare sviluppato negli Stati Uniti con l’obiettivo di avvicinare gli studenti di ogni provenienza sociale alle discipline matematiche e scientifiche”. Si comincia il 17 aprile con la prima giornata dedicata all’arte, durante la quale gli studenti saranno impegnati in gare e eventi di pittura che coinvolgeranno anche i genitori. Prevista anche una esibizione en plein air degli artisti dell’Ara, Associazione Romana Acquarellisti. Il 18 aprile è la giornata della Musica con rassegne musicali e ascolto di brani di musica classica e scrittura di racconti ad essi ispirati (Musica e Parole). Nel pomeriggio è prevista l’esibizione delle orchestre scolastiche di 5 istituti. Il 19 aprile toccherà allo sport con gare di atletica, esibizioni di varie associazioni sportive, la mostra di foto e poesie “Sport: emozioni e bellezza” e l’intervento di personaggi dello sport e dell’ANSMeS, associazione nazionale stelle, palme e collari al merito sportivo. Gli ultimi due giorni saranno dedicati alla scienza e alle lingue con laboratori tecnologici e di robotica, attività creative in 3D, performance teatrali in lingua italiana, spagnola e francese, grazie anche alla presenza di una classe transalpina gemellata. Le attività del festival potranno essere seguite anche attraverso la web radio della scuola, il giornalino digitale e i social media dell’istituto, a cura degli studenti.