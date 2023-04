Liturgia: Cei, aperte le iscrizioni al Coperlim. Sessione residenziale a Roma dal 10 al 16 luglio

Sono aperte le iscrizioni al Coperlim, il Corso di perfezionamento liturgico musicale promosso dall’Ufficio liturgico nazionale della Cei, con il patrocinio del Pontificio Istituto di musica sacra. Rivolto a quanti possiedono competenze liturgico-musicali e sono già impegnati nel servizio liturgico del canto e della musica, il corso – viene spiegato in una nota – offre un approfondimento teorico e pratico, in ordine al ministero svolto. La prossima sessione residenziale si terrà a Roma dal 10 al 16 luglio.

In quasi 30 anni di attività, l’iniziativa – informa la Cei– ha visto la partecipazione di circa 500 coristi e musicisti, provenienti da tutte le Regioni d’Italia, molti dei quali oggi ricoprono ruoli di responsabilità nella propria diocesi.

Per iscriversi – dopo un colloquio preliminare – è necessario essere in possesso di un titolo musicale rilasciato da un Conservatorio di musica (Compimento medio e superiore di diploma vecchio ordinamento; diploma I livello e II livello) o da un Istituto diocesano di Musica sacra (Diploma di compimento superiore) o aver conseguito una laurea in Musicologia. Potranno essere ammessi al colloquio anche coloro che hanno una comprovata esperienza nel campo liturgico-musicale.

Le richieste dovranno pervenire entro il prossimo 20 maggio.