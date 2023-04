Diocesi: Camerino-San Severino Marche, il 14 aprile presentazione del volume dedicato alle Opere del Museo dell’arte recuperata

È in programma per venerdì 14 aprile la presentazione del volume dedicato alle Opere del Museo dell’arte recuperata dell’arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche. L’evento, ospitato dalle 17 presso il Marec (via Cesare Battisti 11, San Severino Marche), si aprirà con i saluti di mons. Francesco Massara, arcivescovo di Camerino-San Severino Marche e vescovo di Fabriano-Matelica, di Rosa Piemattei, sindaco San Severino Marche, di Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, di Chiara Biondi, assessore alla Cultura della Regione Marche, di Giovanni Issini, Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, e di Daniela Tisi, dirigente del settore Beni e attività culturali della Regione Marche. Seguiranno gli interventi di Pierluigi Moriconi, funzionario storico dell’arte della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, di Matteo Mazzalupi, storico dell’arte, e di Barbara Mastrocola, direttrice del Marec e curatrice del volume.