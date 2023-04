Carcere: Torino, il 19 aprile un convegno presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno su “Giulia di Barolo”

In occasione dei festeggiamenti per il bicentenario del Distretto sociale, promossi dall’Opera Barolo, l’Associazione Carlo Tancredi e Giulia di Barolo, in collaborazione con la Direzione del Carcere Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, organizza il 19 aprile il convegno “Giulia di Barolo. Icona del passato e sfida per il presente”.

Sono previsti gli interventi di Cosima Buccoliero, direttrice del carcere di Torino, Maria Teresa Pichetto tra le fondatrici del Polo universitario del carcere Lorusso e Cutugno e già docente del pensiero politico all’Università di Torino, Aldo Rizza, docente emerito dell’Istituto universitario salesiano di Torino, Andrea Pennini, dell’Università di Torino. Modera Chiara Genisio, giornalista.

L’Associazione Carlo Tancredi e Giulia di Barolo, che da molti anni con i propri volontari accompagna i detenuti dentro il carcere e li sostiene nel percorso di reinserimento nella società, propone un ricordo della figura e dell’opera della benefattrice che ha ispirato l’opera dell’Associazione.

L’incontro si terrà dalle ore 10.30 alle 12.30 presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino in piazza Adelaide Aglietta 35.