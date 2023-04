Diocesi: Udine, in corso valutazione dei requisiti minimi per il mantenimento del monastero carmelitano di Montegnacco di Cassacco

È in corso una valutazione dei requisiti minimi per il mantenimento della comunità monastica femminile del monastero del Carmelo di Gesù di Nazareth di Montegnacco (Cassacco). La valutazione è in capo alla Santa Sede, sotto la competenza del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica”. Ne dà notizia l’arcidiocesi di Udine spiegando che “il motivo della valutazione è legato alla consistenza della comunità: a Montegnacco oggi vivono quattro monache, due delle quali soffrono di precarie condizioni di salute”.

La comunità di monache carmelitane – viene ricordato in una nota – vive a Montegnacco dal 1965, in uno dei 12 monasteri della provincia italiana dei Carmelitani. Nel tempo Montegnacco è diventato punto di riferimento per molte persone che vi si recano per nutrire l’anima e ristorare lo spirito.

“La Chiesa di Udine – conclude la nota – attende pertanto l’esito della valutazione, conscia del grande valore spirituale della presenza monastica carmelitana nel cuore del Friuli”.