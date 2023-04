Morte della pallavolista Julia Ituma: mons. Brambilla (Novara), “sgomento per una giovane vita interrotta”

Il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, esprime il proprio cordoglio e quello di tutta la comunità ecclesiale per la morte di Julia Ituma, giovane pallavolista della nazionale e della Igor Volley. “Di fronte allo sgomento per una giovane vita interrotta, si unisce al dolore della famiglia, della società sportiva e di tutti coloro che ne hanno conosciuto il talento come atleta e che le hanno voluto bene come persona”, si legge in una nota della diocesi. Il presule – continua – “si unisce nella preghiera di suffragio per Iulia e invoca per i familiari e per gli amici la consolazione e la pace del Signore Risorto”.