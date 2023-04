Turchia: Unicef, la Goodwill Ambassador Alessandra Mastronardi fra i bambini e le famiglie terremotate

Nei prossimi giorni una delegazione dell’Unicef Italia composta dal Direttore generale Paolo Rozera, dal Portavoce nazionale Andrea Iacomini e dalla Goodwill Ambassador Alessandra Mastronardi effettuerà una missione in Turchia fra i bambini e le famiglie vittime dei terremoti che hanno colpito il paese oltre 2 mesi fa. “Nel corso della missione la delegazione visiteremo anche l’area di Gaziantep, dove nel 2021 Alessandra ha incontrato le bambine e le famiglie siriane rifugiate” ha dichiarato Rozera – Ringrazio Alessandra per essere ancora una volta a fianco dei bambini e delle bambine più vulnerabili, la cui vita è stata stravolta da questi devastanti terremoti”. “2,5 milioni di bambini nel paese hanno ancora bisogno di supporto umanitario e sono a rischio di cadere in povertà, lavoro minorile o matrimoni precoci. I terremoti hanno avuto conseguenze sulle vite di circa 4 milioni di bambini iscritti a scuola, compresi 350.000 bambini rifugiati e migranti. Circa 1,5 milioni di bambini hanno ripreso l’istruzione nelle aree colpite dal terremoto, mentre altri 250.000 hanno continuato a studiare dopo essersi trasferiti altrove nel Paese”, ha affermato il Portavoce Iacomini. Unicef ha lavorato a stretto contatto con i partner per prevenire la separazione delle famiglie e supportare la riunificazione e ha raggiunto più di 149.000 bambini e persone che se ne prendono cura con supporto psicosociale. L’organismo sta inoltre supportando il Ministero della Salute fornendo vaccini, compresi quelli per la polio – per 360.000 bambini – e per tetano e difterite -per oltre 283.000 bambini. Più di 390.000 persone hanno ricevuto kit igienici, abiti invernali, riscaldamento elettrico e coperte.