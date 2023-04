Diocesi: Imola, domani la mostra “In Persona Christi” con i paramenti dei papi Benedetto XVI e Francesco

(foto diocesi Imola)

Sarà inaugurata domani, venerdì 14 aprile, nel Museo diocesano di Imola, e sarà visitabile fino al 4 giugno, la mostra “In Persona Christi” che propone le vesti sacre progettate dall’Atelier Lavs sotto la guida di Filippo Sorcinelli. In esposizione ci saranno numerosi manufatti interamente ricamati a mano, focalizzati sulle figure degli ultimi due pontefici: Benedetto XVI e Francesco. Tra i paramenti liturgici esposti, anche quelli che papa Benedetto XVI ha indossato a San Pietro ed in alcuni viaggi apostolici, come la mitra gemmata per la visita a Genova e la stola pastorale ad Assisi. “i paramenti liturgici che, appunto, da parte loro vogliono illustrare che cosa significhi ‘rivestirsi di Cristo’, parlare ed agire in persona Christi”. È questa la citazione di Benedetto XVI che ha ispirato la mostra che presenta piviali, casule e mitre, intessuti di sete, broccati e lane pregiate, insieme con opere di argenteria come calici e pastorali. Gli orari di apertura del museo sono martedì, mercoledì, giovedì ore 9-12, 14-17, sabato ore 10-13, 15-19, domenica ore 15-19, con aperture straordinarie il 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno ore 15-19.