Diocesi: Caritas Catania, al via un laboratorio musicale per promuovere l’inclusione e la socialità

Un progetto di musicoterapia curato da professionisti e rivolto agli ospiti dell’Help Center e delle altre strutture del terzo settore presenti in città. A lanciarlo è la Caritas diocesana di Catania che in tal modo si propone, tramite suoni e musica per scopi riabilitativi o terapeutici, di creare relazioni e di migliorare la comunicazione tra gli ospiti della Caritas seguiti dalle figure professionali dell’Help Center della Stazione Centrale. Il percorso si avvierà a partire da una presa in carico da parte del Centro di Ascolto dell’Help Center e del Servizio di Consulenza psicologica, o su segnalazione di enti del Terzo settore della rete cittadina, e sarà curato da specialisti del settore. A gestire il progetto sarà Giovanni Mangano, referente della Consulenza Psicologica. “Confidiamo che questa ulteriore proposta formulata dalla nostra equipe possa aggiungere un importante tassello – commenta Salvo Pappalardo, vicedirettore Caritas Catania – all’interno di un percorso finalizzato allo sviluppo della socialità dei nostri ospiti, tra di loro e verso il mondo esterno, così da poter agevolare un cammino di recupero che conduca alla piena autonomia delle persone che quotidianamente accompagniamo e che cerchiamo di risollevare dalle numerose fragilità che ne impediscono un pieno reintegro nella società”. La musicoterapia prevede un approccio alla persona ormai consolidato per intervenire a livello educativo, riabilitativo o terapeutico, offrendo inoltre anche modalità di confronto e di promozione sullo stare assieme e sull’inclusione, stimolando comportamenti socializzanti, la curiosità e la creatività. Per informazioni è possibile scrivere a assistenza@caritascatania.it oppure chiamare 095530126 – 3454817733 (dalle 9 alle 12).