Ue: Corno d’Africa, aiuti umanitari per 331 milioni. Commissione, “crisi umanitarie multiple, 50 milioni di persone alla fame”

(Bruxelles) La regione del Corno d’Africa “sta affrontando crisi umanitarie multiple e sovrapposte con oltre 50 milioni di persone che hanno urgente bisogno di assistenza alimentare”. Per aiutare queste popolazioni, la Commissione, si legge in una nota diffusa al Palazzo Berlaymont, sede dell’Esecutivo, “fornirà circa 331 milioni di euro in aiuti umanitari destinati principalmente all’insicurezza alimentare, nonché alle esigenze di sfollati e rifugiati, alla preparazione alle catastrofi e all’istruzione nelle emergenze”. Il finanziamento sosterrà progetti umanitari in Gibuti (500mila euro), Etiopia (60,5 milioni), Kenya (12,5 milioni), Somalia (72 milioni), Sud Sudan (82 milioni), Sudan (73 milioni) e Uganda (30 milioni di euro). Dei fondi totali assegnati al Grande Corno d’Africa, “circa 8 milioni di euro saranno dedicati alla preparazione alle catastrofi. Altre priorità in tutta la regione includono la protezione dei civili e la lotta contro la violenza di genere, la sicurezza alimentare e la nutrizione e l’educazione dei bambini coinvolti nelle emergenze. Sarà data priorità anche ai bisogni urgenti dei rifugiati e degli sfollati”. “Particolare enfasi” sarà inoltre posta sulla “promozione del rispetto del diritto internazionale umanitario”.