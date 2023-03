Diocesi: Caritas vicentina, sabato 1° aprile in Villa Vescova un laboratorio didattico per bambini sui simboli della Pasqua

“Sabato 1° aprile Villa Vescova propone un laboratorio didattico, dedicato ai bambini dai 3 ai 9 anni, sui diversi simboli che ogni anno colorano e animano le nostre case nei giorni di Quaresima e Pasqua”. Lo rende noto la Caritas diocesana vicentina.

Il programma, suddiviso in due turni dalle 14 alle 16 e dalle 16 alle 18, prevede la realizzazione di un piccolo libricino e un gioco a indovinelli da riproporre in famiglia.

L’accesso ai laboratori è a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria entro il 30 marzo. Per la partecipazione è richiesto un contributo.

Tutti gli iscritti sono invitati a portare con sé delle forbici a punta arrotondata e, per chi li ha, anche dei cartoncini colorati di recupero.

Il cortile della villa sarà vivacizzato dalle bancarelle del Comitato Genitori scuola dell’infanzia e primaria di Brendola e sarà aperto a tutti.