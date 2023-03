Terra Santa: Patriarcato latino, il programma delle celebrazioni della Settimana Santa

(Foto SIR)

Questo il programma della Settimana Santa diffuso dal Patriarcato latino di Gerusalemme. Sabato 1° aprile a Betfage, alle ore 8, la messa solenne. Al Santo Sepolcro alle ore 8 messa e alle 15 ingresso e processione solenne. Domenica 2 aprile, Domenica delle Palme della Passione del Signore, al Santo Sepolcro alle ore 00.40 veglia, alle ore 8 messa e processione delle Palme e alle 17 la processione quotidiana. A Betfage alle 14.30 processione della Domenica delle Palme. Lunedì 3 aprile, alla V Stazione alle 6 e alle 8 sante messe; al Santo Sepolcro alle 7 messa in arabo (Calvario), alle 8 messa solenne, alle 17 processione quotidiana; a Betania alle 18 messa solenne. Martedì 4 aprile al Santo Sepolcro alle ore 8 messa (Passione cantata), alle ore 17 processione quotidiana. Mercoledì 5 aprile, al Getsemani alle ore 8 messa (Passione cantata); al Santo Sepolcro alle ore 8 messa (Passione cantata) e processione quotidiana, alle ore 10 venerazione della Colonna, alle ore 16 Ufficio. Giovedì 6 aprile, inizio del Triduo pasquale, al Santo Sepolcro alle ore 8 ingresso – messa “nella Cena del Signore” e processione del Santissimo Sacramento, alle ore 14.45 Ufficio. Al Cenacolo – San Giacomo – San Marco alle ore 15.30 pellegrinaggio. Al Getsemani alle 21 Ora Santa. Venerdì 7 aprile, Passione del Signore, al Santo Sepolcro (Calvario) alle 8 Passione del Signore, alle 16 Ufficio, alle 20.10 processione funebre; Via Crucis (Via Dolorosa, partenza dalla Flagellazione) alle 11.30. Sabato 8 aprile, al Santo Sepolcro: alle 7.30 veglia pasquale, alle 15.30 ingresso e processione solenne, alle 18 vespri, alle 00.30 Ufficio (veglia pasquale). Domenica 9 aprile, Domenica di Pasqua “nella Risurrezione del Signore”, al Santo Sepolcro alle 7.30 ingresso semplice, alle 8 Messa solenne e processione solenne, alle 17 Processione quotidiana. Lunedì 10 aprile, al Santo Sepolcro alle ore 8 messa solenne, alle ore 17 processione quotidiana. A Emmaus (Qubeibeh), alle 10 messa solenne e alle 14.30 vespri; sul Monte Sion – Emmaus Nicopolis alle 6 pellegrinaggio dal Cenacolo (Monte Sion) ad Emmaus Nicopolis e alle 17 santa messa solenne.