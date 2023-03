Pedofilia: Meter, anche abusi compiuti da donne o animali su minori e abusi su neonati. Più a rischio la fascia 8/12 anni. Nel 2022 seguite 194 richieste di tutela minori

Pedomama, ossia donne che compiono abusi sessuali ai danni di minori; filmati pedopornografici con la presenza di animali che compiono atti sessuali su minori, materiale spesso prodotto artigianalmente in ambito familiare; abusi su neonati e abusi di minori su minori. C’è anche questo nel Report 2022 dell’Associazione Meter di don Fortunato Di Noto, presentato questa mattina a Pachino (Siracusa).

I link monitorati per fasce d’età indicano che la preferenza sia delle foto che dei video è per la fascia d’età 8/12, che totalizza 1.667.559 foto e 718.615 filmati. Seguono la fascia 3/7 con 312.748 foto e 201.975 video, e a chiudere quella 0/2 anni con 1.542 foto e 648 video, la cosiddetta infantofilia.

Da sempre Meter cerca di dare speranza alle piccole vittime di abuso offrendo servizi alle famiglie che ne chiedono l’intervento: tra questi il Centro ascolto e di prima accoglienza che è – di fatto – il cuore di Meter. Nel 2022 seguite 194 richieste di tutela dei minori, le problematiche affrontate riguardano prevalentemente 45 relazioni familiari disfunzionali, 41 i rischi online, 29 gli abusi e 60 le psicopatologie, anche correlate. Tra le vittime dei rischi online 32 casi di adescamento da piattaforma di gioco online. Nel 2022 sono state 527 le chiamate pervenute al Numero verde e al Numero istituzionale da diverse città italiane. Meter ha dato risposta a richieste telefoniche di diversa tipologia. Importanti le chiamate relative alle consulenze psicologiche (170) e consulenze informatiche (23).