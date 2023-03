Aeronautica Militare: Fontana, “lavorano con dedizione e coraggio per garantire la sicurezza nel Paese e sostenere le nostre missioni di pace all’estero”

“In occasione del 100° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare, desidero esprimere gratitudine e apprezzamento alle donne e agli uomini in divisa, che ogni giorno lavorano con dedizione e coraggio per garantire la sicurezza nel nostro Paese, sostenere le nostre missioni di pace all’estero e prestare soccorso alle popolazioni colpite da pubbliche calamità”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in occasione del centenario di fondazione dell’Aeronautica Militare. “Rinnovo il mio deferente omaggio – ha aggiunto la terza carica dello Stato – alla memoria dei militari dell’Aeronautica Militare caduti in servizio e la mia sentita vicinanza alle loro famiglie”.