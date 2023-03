Associazioni: Acli Caserta, al via il concorso fotografico “Il mio lavoro” in vista del primo maggio

Si apre, per il terzo anno consecutivo, il concorso fotografico “Il mio lavoro”, un’occasione per far conoscere la bellezza e l’importanza del lavoro attraverso la fotografia. Il concorso, promosso dalle Acli di Caserta, è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia che vogliono raccontare il proprio lavoro o quello degli altri attraverso uno scatto fotografico.

Il tema del concorso è il lavoro, in tutte le sue forme e declinazioni: dal lavoro manuale a quello intellettuale, dal lavoro in fabbrica a quello in ufficio, dalla lavorazione dei prodotti alimentari alla cura delle piante, dalla produzione di energia alle arti e ai mestieri tradizionali. L’obiettivo è valorizzare la bellezza e l’importanza di ogni lavoro e farlo conoscere al pubblico attraverso la fotografia.

Per partecipare al concorso basta semplicemente inviare una sola foto che rappresenti il proprio lavoro o quello degli altri, accompagnata da una breve descrizione del lavoro rappresentato. Non è necessario essere fotografi professionisti e, tantomeno, avere un’attrezzatura professionale per partecipare; quello che conta è catturare attraverso l’obiettivo – anche quello dello smartphone – la passione, l’impegno e la creatività che ogni persona mette nel proprio lavoro quotidiano.

Le foto saranno giudicate da una giuria composta da personalità del mondo del sociale e culturale di Terra di Lavoro, che valuterà la qualità tecnica e artistica dello scatto, ma anche – e soprattutto – la capacità di rappresentare la bellezza e l’importanza del lavoro. Un premio speciale sarà attribuito alla foto che riceverà più “like” sulla pagina Facebook del concorso.

I vincitori del concorso saranno premiati con premi messi a disposizione da realtà territoriali e le foto selezionate saranno esposte in una mostra fotografica organizzata dalle Acli di Caserta. La mostra sarà aperta al pubblico. La premiazione avverrà proprio in occasione della Festa dei lavoratori nel corso del “Ce Gusto Urban Park”, evento promosso dall’Associazione culturale Zero Zero Live.

C’è tempo fino alle 24 del 25 aprile 2023, termine entro il quale bisognerà inviare la propria fotografia, caricandola sulla piattaforma.