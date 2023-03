Anziani non autosufficienti: Uneba, domani al Cottolengo di Torino convegno delle federazioni di Piemonte, Lombardia e Veneto

“La tutela degli anziani non autosufficienti e delle cronicità” è il tema del convegno che le Federazioni regionali Uneba di Piemonte, Lombardia e Veneto organizzano domani, mercoledì 29 marzo, dalle 9 alle 17 alla Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino, presso la Sala Fratel Luigi Bordino (via Cottolengo 17).

Le Federazioni regionali di Uneba, che rappresentano oltre 700 enti quasi tutti del non profit sociosanitario, presenteranno le proprie proposte e richieste su riforma del Terzo settore, ddl anziani, riordino della sanità territoriale previsto dal Pnrr, servizi domiciliari o residenziali per le cronicità. Apriranno i lavori i saluti di p. Carmine Arice, padre generale della Piccola Casa; Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte; Franco Massi, presidente Uneba nazionale; Paola Garbella, presidente associazione Rinata.

Seguiranno le relazioni dei presidenti regionali Uneba Amedeo Prevete (Piemonte), Luca Degani (Lombardia), Francesco Facci (Veneto) e Matteo Sabini (Friuli Venezia Giulia). Sul tema “Riforma del Terzo settore”relazioneranno Marco Petrillo, coordinatore della Commissione fiscale di Uneba nazionale, ed Elisabetta Elio, coordinatrice della Commissione anziani di Uneba nazionale. Sul ddl anziani interverranno p. Arice e Virginio Marchesi, presidente Uneba Milano. Infine, a trattare del riordino della sanità territoriale – Dm 77 – sarà Virginio Brivio, coordinatore Commissione Pnrr – Uneba Lombardia. Per iscrizioni (gratuite): compilare il modulo disponibile sui siti www.uneba.org o www.cottolengo.org.