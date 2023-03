“Va’ prima a riconciliarti con tuo fratello”. Oggi nella diocesi di Napoli si celebra la Giornata della riconciliazione per sacerdoti. A organizzarla l’Ufficio per la formazione permanente del clero. La Giornata della riconciliazione si tiene in duomo stamattina. Durante la mattinata l’arcivescovo di Napoli, mons. Mimmo Battaglia, incontrerà i sacerdoti.