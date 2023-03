Pedofilia: Meter, nel 2022 incontrate 17 diocesi e formati 430 sacerdoti. Dedicate 3.840 ore a bambini e ragazzi.

Nel 2022 Meter ha registrato 154 incontri di cui 134 in presenza e 20 online. Ha incontrato oltre 22.448 persone ed ha erogato 970 ore di tirocinio. Nel ventennio 2002-2022 ha tenuto 2.829 incontri di formazione su pedofilia e insidie della rete: analisi dei profili di pedofili e vittime, dinamiche del fenomeno, aspetti psicologici del pedofilo e conseguenze sulla vittima, rischi che celano Internet e la tecnologia. E’ quanto si legge nel Report 2022 dell’associazione, presentato questa mattina a Pachino (siracusa). Meter partecipa a importanti tavoli tecnici e di lavoro con la Cei e con la Conferenza episcopale siciliana: quest’ultima ha conferito a don Fortunato Di Noto l’incarico di referente per la diocesi di Noto (SR) nell’ambito del Servizio regionale di tutela dei minori della Cesi e lo ha nominato responsabile del Centro ascolto regionale. Per quanto riguarda l’ambito formativo, nel 2022 Meter ha incontrato 17 diocesi, ha formato 430 sacerdoti e religiosi, ha incontrato 2.430 persone presso le parrocchie. Nel 2022 sono state dedicate 3.840 ore a bambini e ragazzi. Nel 2016, vista l’esigenza del territorio, Meter ha attivato il Centro polifunzionale per l’infanzia e l’adolescenza: sensibilità, accoglienza, professionalità pongono al centro dell’attenzione i bambini e le loro famiglie, protagonisti e parte attiva dell’intervento. I bambini seguiti hanno un’età compresa tra 2 e 10 anni, i ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. Anche nel 2022 numerose le attività promosse da Meter per la sensibilizzazione alla cultura e alla tutela dell’infanzia, tra queste la XXVI Giornata dei bambini vittime della violenza, dello sfruttamento e dell’indifferenza, contro la pedofilia (Gbv) e la mostra Addèvu. Il bambino nella fotografia e nella poesia, in dialogo con Meter e le opere della Galleria regionale di Palazzo Bellomo organizzata presso la Galleria Regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa in occasione della Giornata Mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 2022.