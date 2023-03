Spagna: Cee, oggi e domani si riunisce a Madrid la Commissione permanente

La Commissione permanente della Conferenza episcopale spagnola (Cee) celebra la sua 262ª riunione oggi e domani presso la sede della Cee, a Madrid.

I vescovi membri della Commissione permanente studieranno la proposta della Vicesegreteria per gli affari economici di creare un ufficio per l’innovazione tecnologica per gli enti diocesani. Inoltre, la Commissione episcopale per le missioni e la cooperazione tra le Chiese presenterà il Regolamento per il coordinamento delle associazioni dei laici missionari, mentre la Commissione episcopale per la pastorale sociale e la promozione umana la sua richiesta affinché il Dipartimento per la Pastorale del turismo passi alla Commissione episcopale per l’evangelizzazione, la catechesi e il catecumenato. All’ordine del giorno anche l’approvazione del tema della CXXI Assemblea plenaria dei vescovi spagnoli, che si svolgerà dal 17 al 21 aprile 2023. In questi due giorni i vescovi riceveranno informazioni sullo stato di Abside media (il gruppo multimediale della Chiesa spagnola che riunisce Trece e Cope). Come di consueto, si studierà il lavoro svolto dalle Commissioni episcopali e si discuteranno diversi aspetti di approfondimento ed economici.