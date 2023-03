Diplomazia: Università di Siena, venerdì i cardinali Zuppi e Lojudice si confrontano sul tema “Un tempo complesso per l’Italia e la Chiesa. Tra migranti e guerra in Ucraina”

Venerdì 31 marzo, alle ore 11, presso l’aula “Cardini” dell’Università di Siena (Unisi), in va Pier Andrea Mattioli n. 10, il card. Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, e il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, si confronteranno con gli studenti sul tema “Un tempo complesso per l’Italia e la Chiesa. Tra migranti e guerra in Ucraina”.

L’evento si tiene nell’ambito dell’insegnamento di Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa del Dipartimento di Scienze politiche e internazionali (Dispi.). Portano il loro saluto Roberto Pietra, rettore dell’Università di Siena, Gerardo Nicolosi, direttore del Dispi. Introduce Massimo Bianchi, incaricato di Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa. Coordina don Vittorio Giglio, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino.