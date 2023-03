Aeronautica Militare: La Russa, “spirito di servizio, grande professionalità e totale dedizione alle Istituzioni trovano grandissimo apprezzamento degli italiani”

“In occasione delle celebrazioni per il Centenario anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare, desidero rivolgere il mio convinto compiacimento a tutti gli uomini e alle donne che indossano la divisa dell’Arma Azzurra. Il loro spirito di servizio, la grande professionalità e la loro totale dedizione alle Istituzioni sono sentimenti importanti e che trovano un grandissimo apprezzamento da parte degli italiani”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, in occasione del centenario di fondazione dell’Aeronautica Militare. “Nel ricordare il sostegno dell’Aeronautica Militare a tutte le nostre missioni di pace all’estero e i tanti voli effettuati anche in Patria per salvare vite umane, rendo infine omaggio ai tanti Caduti e mi stringo con affetto ai loro familiari”, ha concluso la seconda carica dello Stato.