Diocesi: Caritas Fidenza, da sabato 1° aprile il corso “Ascolto e domanda nella relazione d’aiuto”

All’interno del programma di formazione che la Caritas diocesana di Fidenza aveva già anticipato nelle sue linee generali il 17 settembre scorso, prende il via a partire da sabato 1° aprile un corso sul tema “Ascolto e domanda nella relazione d’aiuto (quando ascoltare con il cuore può non bastare…)”.

I cinque incontri previsti dal programma sono rivolti agli operatori delle realtà caritative e saranno gestiti in modalità laboratoriale: avranno come conduttrice la formatrice Laura Petrini.

Gli incontri avranno luogo nella giornata di sabato dalle 9.30 alle 14.30.

Questo il calendario: 1° aprile (a Fidenza presso l’oratorio di S. Giuseppe lavoratore); 15 aprile (presso la Rocca di Monticelli d’Ongina); 13 maggio (presso l’oratorio Don Bosco di Salsomaggiore Terme); 27 maggio (presso l’oratorio della Collegiata di S. Bartolomeo a Busseto); 17 giugno (a Fidenza presso la parrocchia di S. Francesco d’Assisi).