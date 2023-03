Università Cattolica: sede di Brescia, il 16 marzo Dies Academicus con l’ambasciatore Benassi

La sede di Brescia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore inaugura l’anno accademico con la cerimonia che si svolgerà giovedì 16 marzo, in via Trieste 17, alla presenza dell’ambasciatore Pietro Benassi.

Il Dies Academicus prenderà il via alle ore 9.30, con la celebrazione della messa nella cappella della sede, presieduta dal vescovo Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Ateneo. Seguiranno alle ore 11 il discorso inaugurale del rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Franco Anelli, e gli interventi di Mario Taccolini, coordinatore delle strategie di sviluppo del polo bresciano, e del presidente dell’Ente bresciano per l’Istruzione superiore (Ebis), Alessandro Azzi. La cerimonia del Dies si concluderà con la lectio di Pietro Benassi, ambasciatore rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione europea, che avrà per tema “L’Unione europea di fronte alle sfide globali”.