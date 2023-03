Diocesi: Como, il “pellegrinaggio di gratitudine” del vescovo emerito di Carabayllo, mons. Lino Panizza

(Foto M.Luppi)

“Un pellegrinaggio di gratitudine”. È con queste parole che il vescovo emerito della diocesi peruviana di Carabayllo, mons. Lino Panizza, originario della diocesi di Albenga-Imperia, ha definito la sua visita a Como. Lo stesso sentimento di ringraziamento l’aveva portato nelle scorse settimana in Spagna per analoghe visite nelle Diocesi di Valencia, Alicante e Madrid. Accolto in Diocesi di Como da don Ivan Manzoni, per quasi dieci anni missionario fidei donum proprio a Carabayllo, e da don Savio Castelli e don Umberto Gosparini, anche loro già fidei donum in Perù, mons. Panizza ha incontrato sabato 11 marzo il vescovo, card. Oscar Cantoni. “A fine giugno dello scorso anno – ha spiegato mons. Panizza – ho lasciato la Diocesi di Carabayllo di cui sono stato il primo vescovo al mio successore (mons. Neri Menor Vargas, ndr). La diocesi è stata eretta il 14 dicembre 1996, ricavandone il territorio dall’arcidiocesi di Lima. Al momento del mio saluto la Diocesi contava quasi quattro milioni di abitanti, 72 parrocchie, 130 sacerdoti, centinaia di operatori pastorali. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile, oltre che con l’aiuto di Dio, senza la collaborazione di molte altre Chiese, tra cui la Chiesa di Como. Per questo, dopo aver salutato, ho sentito la necessità di andare a visitare i vescovi di queste diocesi, i preti fidei donum che hanno collaborato con me e ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per portare avanti questa missione che la Chiesa ci ha dato. Sono venuto a Como per ringraziare il card. Cantoni e prima di lui il vescovo emerito Diego Coletti, e poi Ivan, Umberto, Savio e Roberto. Grazie a loro abbiamo potuto fondare una nuova parrocchia a San Pedro de Carabayllo, nel luogo dove sorge la chiesa che dà il nome all’intera diocesi”.