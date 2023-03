Terra Santa: Patriarcato latino, un sussidio didattico sulla vita di Gesù distribuito a tutte le scuole cattoliche

(Foto Lpj.org)

Per aiutare gli studenti a comprendere meglio la Bibbia, e in particolare il Vangelo, l’Ufficio catechistico del Patriarcato latino di Gerusalemme ha recentemente pubblicato un nuovo strumento didattico, finanziato dai Cavalieri dell’Ordine del Santo Sepolcro in Belgio. Costituito da sagome colorate di personaggi biblici disegnate su sughero, il nuovo sussidio didattico raffigura la vita di Cristo dalla nascita alla Pentecoste, oltre a importanti parabole. È stato distribuito a tutte le scuole del Patriarcato in Palestina (Betlemme, Nablus, Zababdeh e la zona di Ramallah), nonché a tutte le scuole cattoliche di Ramallah, Betlemme e della zona di Gerusalemme. Presto potranno accedervi anche le scuole cattoliche di Gerico e dell’area di Gaza. Lo strumento è adatto agli studenti della scuola primaria. Con l’obiettivo di sviluppare l’educazione alla fede cristiana introducendo un nuovo metodo educativo, incentrato sull’interazione e sulla partecipazione piuttosto che sulla memorizzazione, questo nuovo materiale, spiegano dal Patriarcato latino, mira ad aiutare i catechisti a compiere la loro missione di condivisione della fede e a familiarizzare gli studenti con i grandi eventi biblici, come l’Annunciazione, la nascita di Cristo o la sua crocifissione, morte e risurrezione.