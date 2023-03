Green Deal: Commissione Ue, “accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e l’eliminazione graduale del gas”

(Strasburgo) La Commissione ha proposto oggi di riformare l’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Ue “per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e l’eliminazione graduale del gas, ridurre la dipendenza delle bollette dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, tutelare meglio i consumatori dalle future impennate dei prezzi e rendere l’industria Ue pulita e più competitiva”. La crisi energetica provocata dall’invasione russa dell’Ucraina “ha evidenziato l’urgenza di adattare il mercato dell’energia elettrica per migliorare il sostegno alla transizione verde e offrire ai consumatori di energia – famiglie e imprese – un vasto accesso all’energia elettrica da fonti rinnovabili non fossili a prezzi alla portata di tutti”, chiarisce la Commissione, riuntasi a Strasburgo. La riforma proposta prevede la revisione di diversi atti legislativi dell’Ue.

“La creazione di un sistema energetico basato sulle rinnovabili sarà fondamentale non solo per ridurre le bollette dei consumatori, ma anche ai fini di un approvvigionamento energetico sostenibile e indipendente per l’Ue, in linea con il Green Deal europeo e il piano RePowerEu. Questa riforma consentirà all’industria europea di rifornirsi di energia elettrica da fonti rinnovabili non fossili a prezzi accessibili, fattore chiave per la decarbonizzazione e la transizione verde”.

“Il rincaro e la volatilità dei prezzi, come quelli osservati nel 2022 e provocati dalla guerra energetica scatenata dalla Russia nei confronti dell’Ue, gravano in modo eccessivo sui consumatori”, sottolinea un documento. “La proposta consentirà a questi ultimi e ai fornitori di beneficiare di una maggiore stabilità dei prezzi basata sulle tecnologie per l’energia da fonti rinnovabili non fossili”.

Kadri Simson, commissaria per l’energia, afferma: “sebbene l’assetto attuale abbia garantito un mercato efficiente e ben integrato per molti decenni, la già limitata offerta mondiale e la manipolazione dei nostri mercati dell’energia a opera della Russia hanno esposto molti consumatori ad aumenti massicci delle bollette energetiche. Oggi proponiamo misure che rafforzeranno la stabilità e la prevedibilità dei costi dell’energia in tutta l’Ue. Stimolando gli investimenti nelle energie rinnovabili potremo conseguire gli obiettivi del Green Deal e fare dell’Unione il motore dell’energia pulita per i decenni a venire”.