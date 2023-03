Comunicazioni sociali: Weca, un tutorial per conoscere e rispettare il diritto d’autore nell’uso di immagini

“Immagini, copyright e creative commons”: è il titolo del tutorial WeCa in onda da domani mattina, 15 marzo, sul sito www.webcattolici.it, su Youtube e su www.facebook.com/webcattolici. Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, condotto da Alessandra Carenzio e scritto da Filippo Andreacchio, conterrà una dettagliata ma semplice guida per orientarsi, nel campo delle immagini e il loro impiego in rete, sui temi del diritto d’autore (copyright) e delle licenze Creative Commons, che tutelano gli autori consentendo però un uso più flessibile delle loro creazioni. “L’enorme quantità di risorse grafiche e fotografiche reperibile in rete – viene spiegato nel tutorial – aumenta il rischio di violazione del diritto d’autore. Il proliferare di creatori di contenuti ha favorito la diffusione e consolidato l’utilizzo della Creative Commons da parte di autori e ‘riutilizzatori’ di immagini. La Creative Commons nasce per tutelare ma soprattutto per condividere”. I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni Sociali della Cei e il Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Informazione e alla Tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con ‘Amazon Alexa’ grazie alla skill ‘WebCattolici’. Nella quinta stagione dei Tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, con tutorial mensili dedicati a comunicazione e tematiche sociali, economiche e ambientali.