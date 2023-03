Diocesi: Oppido-Palmi, il 17 marzo a Gioia Tauro si presenta “La Chiesa nel digitale” di Fabio Bolzetta

“La Chiesa nel digitale” è il titolo del volume a cura di Fabio Bolzetta, edito da Tau Editrice, che sarà presentato venerdì 17 marzo, alle 17, presso la Casa del laicato di Gioia Tauro. Non una classica presentazione di un testo, ma una riflessione rivolta a sacerdoti, religiosi, seminaristi, educatori, insegnanti, genitori, giovani, partendo dal testo che vanta la prestigiosa prefazione di Papa Francesco.

Sarà presente l’autore, il giornalista di Tv2000 Fabio Bolzetta, presidente di WeCa, l’Associazione dei webmaster cattolici italiani, che nel libro – nato dall’esperienza dei 150 video tutorial di WeCa – offre un cammino in quattro tappe per riflettere, scoprire, condividere sui social e pubblicare sul web l’esperienza di una Chiesa viva. Sarà come ospite relatore anche Giovanni Silvestri, direttore sin dalla creazione del Sicei, il Servizio informatico Cei, che tra le altre cose fornisce alle diocesi italiane strumenti informatici di gestione delle attività quotidiane tipiche degli uffici di Curia. All’evento moderato da Filippo Andreacchio, direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali della diocesi di Oppido Mamertino-Palmi, membro storico WeCa e presente nel testo “La Chiesa nel digitale” firmando i testi di diversi tutorial raccolti nel volume, sarà presente anche il vescovo Francesco Milito, attento ai tanti strumenti di comunicazione digitale, pastore della prima diocesi italiana che ha realizzato un’aula sinodale cablata per lo streaming, con lo sviluppo inoltre di una piattaforma per il voto digitale.