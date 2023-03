Giornali Fisc: Prato, mercoledì si parlerà di Giovanni di Gherardo in un incontro con il giornalista Riccardo Bigi

(Foto: Toscana Oggi)

L’unica testimonianza su come Brunelleschi abbia portato avanti la costruzione della cupola del duomo di Firenze l’ha disegnata un pratese, Giovanni di Gherardo. Si parlerà di questo al prossimo incontro dei Thè di Toscana Oggi a Prato: interverrà il giornalista Riccardo Bigi, che a questi temi ha dedicato un romanzo, “La ragazza della cupola” (Libreria Editrice Fiorentina). L’iniziativa è in programma mercoledì 15 marzo, alle 16, nell’antico complesso di San Domenico.

“Giovanni di Gherardo (o Giovanni Gherardi), nato a Prato intorno al 1330, era impegnato sul cantiere della cattedrale come viceprovveditore ed ebbe dall’Opera di Santa Maria del Fiore l’incarico di valutare l’operato di Brunelleschi su cui c’erano forti dubbi. Del materiale da lui prodotto ci resta una pergamena, che è stata fondamentale nel lavoro degli studiosi che in questi anni hanno cercato di svelare i segreti gelosamente custoditi dall’architetto fiorentino. La sua rivalità con Brunelleschi si espresse anche in uno scambio di sonetti, in cui si lanciavano accuse reciproche. Giurista, matematico, umanista, autore di poesie e scritti filosofici, Giovani Gherardi tornò a Prato dove è morto, ultraottantenne, intorno al 1426”, spiega una nota.

