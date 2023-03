Carcere: Fossombrone, l’icona della Natività realizzata dai detenuti sarà consegnata oggi al ministro Nordio

“In occasione del Natale dello scorso anno l’Ispettorato generale dei cappellani carcerari ha indetto un concorso tra tutti gli istituti carcerari italiani per il miglior presepe realizzato dietro le sbarre. Le opere vincitrici sarebbero poi state donate a diverse autorità del nostro Paese. La casa di reclusione di Fossombrone ha partecipato con due presepi realizzati dai detenuti della sala hobby dell’Istituto e una icona, che naturalmente raffigura la natività, realizzata del Laboratorio iconografico Luce dentro e in particolare da Damiano M. e Pasquale M.

L’icona della Natività ha vinto il concorso e nel tardo pomeriggio della giornata di oggi, martedì 14 marzo, verrà consegnata al ministro della Giustizia Carlo Nordio che riceverà la delegazione del carcere di Fossombrone in Via Arenula”. A renderlo noto è la Cappellania del carcere di Fossombrone.

La delegazione sarà composta dal direttore Carmela de Lorenzo, dal comandante Marta Bianco, dai responsabili dell’area trattamentale Maurizio Proietti e Angela Rutigliano e dal cappellano, p. Desiré Gahungu.

“Davvero una grande soddisfazione per tutto l’Istituto, che premia il lavoro e la volontà ‘sussidiaria’ della Direzione, degli Uffici, del volontariato e della cappellania volti a rendere il carcere di Fossombrone un istituto di pena che persegue con convinzione il dettato costituzionale della rieducazione dei detenuti”, commenta la Cappellania del carcere di Fossombrone.