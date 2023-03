Pellegrinaggi: Pio, il 16 marzo a Roma incontro sul viaggio della Sacra Famiglia in Egitto

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Il viaggio della Sacra Famiglia in Egitto: storia, testimonianze e progetti” è il titolo del convegno che si svolgerà presso il Pontificio Istituto Orientale (Pio), a Roma, il 16 marzo (dalle 15 alle 18) per iniziativa della Chiesa Copto-ortodossa d’Europa, dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo, dell’Human fraternity foundation, dell’Associazione internazionale Karol Wojtyla, in collaborazione con Prime Tours e Diòmira Travel. I lavori saranno aperti da padre David E. Nazar, Rettore Pontificio Istituto Orientale, da M. M. Taalat, Ambasciatore d’Egitto presso Santa Sede, da mons. Yohannis Lahzi Gaid, Associazione Bambino Gesù del Cairo. Previsti gli interventi di Philippe Luisier, professore del Pio, e di Ashraf Alexandre Sadek, Presidente Direttore di “Le Monde Copte” che tratteranno della Sacra Famiglia e di Cristo in Egitto. Moderatore sarà Paolo Branca, Associazione Internazionale Karol Wojtyla. La seconda parte del convegno verterà sul tema “Sulle orme della Sacra Famiglia in Egitto: itinerari turistici”. Ne parleranno Said El-Batouty, United Nation World Tourism Organization, Samir Homda, Direttore dell’Autorità Egiziana Generale per la promozione turistica di Assiut. Verranno, infine, illustrati i programmi turistici di Prime Tours e di Diòmira Travel da parte dei rispettivi direttori generali, Mohsen El Mokadem e Adriana Sigilli. Le conclusioni saranno affidate a Maged Ezzat Israel, Associazione Egiziana di Studi Storici, a Anba Barnaba, Vescovo dei Copti ortodossi di Roma e a Anba Kirollos William, Vescovo emerito di Assiut e visitatore apostolico per Usa e Canada. Modererà Jolit Shaker, Direttrice Esecutiva del Comitato Scientifico del Progetto Sacra Famiglia.