Consiglio Ue: priorità politiche e bilancio comunitario. “Troppo personale al Parlamento europeo”. Avanti con gli aiuti all’Ucraina

Gli Stati membri hanno approvato oggi le linee guida del Consiglio per il bilancio Ue per il 2024 per gli obiettivi a lungo termine e le priorità politiche dell’Ue. Lo comunica il Consiglio in una nota. “L’Unione europea rimane impegnata a fornire, insieme ai partner, un aiuto finanziario all’Ucraina e a sostenerne la resilienza e la ricostruzione a lungo termine”, afferma il Consiglio. Nelle conclusioni si ricorda: “un uso efficace del bilancio dell’Ue rafforzerà la credibilità dell’Ue”. Il bilancio “dovrebbe essere redatto conformemente ai principi di unità, annualità, sana gestione finanziaria e trasparenza”. Il Consiglio ribadisce che “diversi anni di aumenti del personale, in particolare del Parlamento europeo ma anche di altre istituzioni, stanno minando l’equilibrio istituzionale e mettendo sotto una notevole pressione” una voce di bilancio dedicata alla stabilizzazione dello staff del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (Qfp). Questo soprattutto per l’aumento delle retribuzioni, i prezzi dell’energia e gli aumenti generali dei prezzi”. Il Consiglio chiede misure di contenimento. Il bilancio dovrebbe fornire “risorse sufficienti a garantire l’attuazione dei programmi dell’Ue e a consentire il pagamento tempestivo degli impegni già assunti” con il Qfp attuale e precedente. Il Consiglio sottolinea “la necessità di prevedere sia i contributi degli Stati membri al bilancio Ue sia i pagamenti ai Paesi Ue” ed esorta la Commissione a fornire dettagli “di tutte le entrate, compresi i rimborsi, le ammende e l’importo annuale che il Regno Unito dovrà pagare nel 2024, conformemente all’accordo di recesso”.