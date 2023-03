Diocesi: Albano, venerdì 17 e sabato 18 marzo la “24 ore per il Signore”. Mons. Viva, “apriamo le porte delle chiese per invocare misericordia”

“La riconciliazione e l’adorazione del Signore sono la medicina per guarire e rigenerare i nostri cuori, le famiglie e tutti gli ambienti della nostra società. Apriamo perciò le porte delle nostre chiese per invocare la misericordia del Signore sul nostro mondo, con tutte le sue contraddizioni e offese alla vita. Possa questa tappa del cammino quaresimale sollecitare tutti a desiderare di più la Pasqua del Signore, che guarisce le ferite del peccato e dona la vera pace”. Con queste parole il vescovo di Albano, mons. Vincenzo Viva, invita la Chiesa diocesana a rinnovare anche quest’anno l’iniziativa quaresimale di preghiera e adorazione “24 ore per il Signore”, giunta alla 10ª edizione, che sarà celebrata in tutto il mondo alla vigilia della quarta domenica di Quaresima, da venerdì 17 a sabato 18 marzo.

“La Giornata – sottolinea il presule – è un’occasione propizia per vivere nelle parrocchie il sacramento della Riconciliazione e l’Adorazione eucaristica. Ci guideranno quest’anno le parole del Vangelo di Luca: ‘Abbi pietà di me peccatore’ (Lc 18,13). Invito pertanto le parrocchie, le aggregazioni laicali e i consacrati della nostra diocesi a promuovere la Giornata, tenendo aperte le parrocchie e offrendo ai fedeli la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione e sostare in preghiera davanti a Gesù Eucaristia”.

Altre specifiche iniziative – viene spiegato dalla diocesi – potranno essere organizzate a livello interparrocchiale o nei vicariati territoriali, come segno di comunione tra le comunità ecclesiali.