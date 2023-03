Associazioni: Forum famiglie, nel fine settimana l’Assemblea generale a Roma. Il presidente De Palo conclude il suo mandato

L’Assemblea generale del Forum nazionale delle associazioni familiari si terrà a Roma presso Eataly, in Piazzale XII Ottobre 1492, il 17 marzo dalle ore 15 alle ore 19 e il 18 marzo dalle ore 9 alle ore 13. La prima giornata sarà dedicata alla relazione finale del presidente Gigi De Palo, che concluderà con l’Assemblea il suo mandato da presidente del Forum.

Prenderanno parte alla giornata del 17 marzo il card. Matteo Maria Zuppi (arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana), Eugenia Maria Roccella (ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia), Alessandra Locatelli (ministro per le Disabilità), Maria Teresa Bellucci (viceministro del lavoro e delle politiche sociali), Gian Carlo Blangiardo (presidente dell’Istituto nazionale di statistica)