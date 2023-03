Diocesi: Perugia una campagna di aiuti per sostenere la docesi “gemella” di Zomba, in Malawi, colpita dal ciclone “Freddy” e dal colera

Dopo che la diocesi di Zomba (Malawi) è stata colpita dal ciclone “Freddy” e dall’epidemia di colera, la diocesi gemellata di Perugia ha promosso una raccolta solidale di fondi. A darne notizia è il direttore della Caritas diocesana, don Marco Briziarelli, in qualità anche di presidente dell’Associazione “Amici del Malawi Onlus”, realtà diocesana impegnata da più di 40 anni in un “gemellaggio-rapporto solidale” con la Diocesi di Zomba, in Malawi, uno dei Paesi più poveri del mondo. “Questa mattina abbiamo ricevuto dal Malawi una prima conta delle vittime di “Freddy” nel sud del Paese: 99 morti di cui 85 nel distretto di Blantyre confinante con il distretto di Zomba, territorio della nostra missione diocesana, dove bambini, famiglie e case sono state spazzate via dalla furia delle acque”, racconta don Briziarelli, in contatto costante con i collaboratori della missione. “Anche nel distretto di Zomba – prosegue il sacerdote – si hanno notizie di distruzione e gravissimi danneggiamenti di case di infrastrutture, di interi villaggi spazzati via, assenza di elettricità, caduta di alberi, interruzioni di strade divenute veri e priori torrenti di acqua e fango inarrestabili. Tutto ciò si aggiunge ad una crisi che il Malawi da diverso tempo sta vivendo: una forte carestia e un’epidemia di colera con dati in costante aumento. Il Ministero della Salute, nella giornata di ieri, ha registrato 216 nuovi casi su un totale di 53.464 da inizio epidemia e otto nuovi decessi su un totale di 1.643 persone che hanno perso la vita per il colera”. “Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per poter sostenere questi nostri fratelli e sorelle in gravissima emergenza”, è l’appello di don Briziarelli, che ricorda i progetti portati avanti in 40 anni dagli “Amici del Malawi Onlus” e dalla Chiesa perugino-pievese nella Diocesi di Zomba, come i sei “Asili Orphan Care”, il Politecnico di Thondwe, il “Solomeo Pirimiti Hospital”, il “Chipini Health Center”, il “Thondwe Pastoral Clinic”, unitamente alle continue campagne di sostegno alimentare per combattere la fame e la malnutrizione e le campagne per sviluppo di una rete idrica che garantista l’acqua a tutti. Per info: www.amicidelmalawiperugia.it