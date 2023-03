Diocesi: Savona-Noli, da domani il triduo della solennità della Madonna di Misericordia

Domani, 15 marzo, inizierà il triduo di preparazione alla solennità di Nostra Signora di Misericordia, patrona della città e della diocesi. Al Santuario alle ore 16.30 si reciterà il Rosario e alle 17 sarà officiata la messa. Entrambi i riti religiosi saranno replicati anche il 16 e 17 marzo agli stessi orari. Mercoledì alle 20.30 è in programma il rosario meditato a cura delle confraternite diocesane, invece giovedì alla stessa ora il vescovo emerito, mons. Vittorio Lupi, terrà una meditazione sulla misericordia. Venerdì alle 20 presso la prima cappelletta le confraternite guideranno la recita del Rosario e da San Bernardo in Valle partirà la fiaccolata organizzata dal Centro Sportivo Italiano e dall’Unione Sportiva Letimbro 1945. Alle 21 l’Azione Cattolica e l’Ufficio per la Pastorale Giovanile diocesani proporranno la veglia di preghiera “Scegliere… sull’esempio di Maria”, animata dal Complesso Bandistico Città di Savona “Antonio Forzano”.