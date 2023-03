Solidarietà: Still I Rise nominata al Premio Nobel per la Pace 2023 dalla Repubblica di San Marino. Si occupa di bambini profughi e vulnerabili

L’organizzazione non profit Still I Rise è stata nominata al Premio Nobel per la Pace 2023: la nomina arriva dalla Repubblica di San Marino ed è stata resa nota dai consiglieri Sara Conti e Giuseppe Maria Morganti, ex Capitano Reggente, durante la seduta del Consiglio Grande e Generale del 13 marzo 2023. Still I Rise è un’organizzazione non profit internazionale, fondata nel 2018: l’obiettivo è offrire educazione, sicurezza e protezione a minori profughi e vulnerabili. Per il 2023, il comitato del Nobel per la Pace ha ricevuto 305 nomine, di cui 212 individui e 93 organizzazioni, tra le quali sarà selezionata la rosa dei candidati. La lista completa dei nominati è secretata dal comitato per 50 anni, tuttavia chi inoltra la candidatura ha la facoltà di rendere pubblico il nome della persona, dell’ente o dell’organizzazione. Nel 2020, il Titano aveva inoltrato al Comitato del Nobel per la Pace la nomina di Nicolò Govoni, direttore esecutivo di Still I Rise. Tre anni dopo arriva la nomina dell’intera organizzazione, con la quale la Repubblica di San Marino ha avviato nel corso del tempo progetti importanti culminati con l’approvazione all’unanimità della legge per l’affido di minori stranieri non accompagnati a famiglie e single residenti a San Marino. La sede centrale e amministrativa è in Italia; le attuali missioni educative si dividono tra Nord Ovest della Siria, Kenya e Repubblica Democratica del Congo, mentre in Grecia continuano le attività di advocacy dopo la conclusione della missione educativa nel 2022. L’organizzazione è inoltre presente anche nella Svizzera italiana. Still I Rise è completamente indipendente grazie a donazioni private e rifiuta attivamente finanziamenti da parte di governi, Unione europea e organismi sovranazionali. Nel dicembre 2022 l’organizzazione è stata insignita del Premio Madre Teresa per la Giustizia Sociale, con cerimonia di conferimento tenutasi nella città di Mumbai, India.