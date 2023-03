Gioco d’azzardo: Fiasco (sociologo), “valutare se le scommesse online sono veicolo per infiltrare transazioni illecite”

(Foto: Senato Webtv)

“Se si considera lo stesso valore assoluto, quindi prescindendo dall’ampiezza demografica dei territori, la Campania”, per quanto riguarda il gioco d’azzardo online, “supera per ben 20 punti percentuali la Lombardia, pur essendo abitata da una popolazione inferiore per 41,5 punti percentuali rispetto alla seconda. Nella Campania, infatti, risiedono 5 milioni e 850mila persone e nella Lombardia circa 10 milioni”. Nel suo intervento oggi al Senato, dove stamattina viene presentata la Relazione conclusiva della Commissione bicamerale antimafia sul gioco d’azzardo, il sociologo Maurizio Fiasco ha fatto una disamina delle relazioni tra territori, azzardo e mafie. “Se ci si riferisce alla raccolta di puntate online pro-capite, agli 864 euro della Lombardia corrispondono 1.663 della Campania. La Lombardia, regione più popolosa del Paese, è collocata nei valori pro-capite al 13° posto tra le regioni, preceduta da tutte le regioni meridionali e dell’Italia centrale”, ha aggiunto l’esperto, per il quale “in questo caso il dualismo Nord-Sud si rovescia prestandosi a due possibili letture”.

“Secondo una prima lettura, i servizi di gioco d’azzardo avrebbero consapevolmente abbassato di molto la soglia delle competenze digitali necessarie alla fruizione, in modo che anche la minima alfabetizzazione digitale fosse sufficiente per l’accesso ai servizi. In questo senso la maggior presenza di conti di gioco online potrebbe essere in parte espressione della maggior propensione al gioco che da tempo si rileva nelle regioni e nelle famiglie a minor reddito. Tuttavia, tale propensione si evidenziava soprattutto in termini relativi, come quota di spesa per 1.000 euro di reddito. Poiché qui si rileva un maggior consumo assoluto, è giocoforza necessario considerare altre ipotesi di correlazione”, ha osservato Fiasco.

In base, infatti, al dato più recente (Istat per il 2020), ha ricordato il sociologo, “l’aggregazione dei reati di riciclaggio di denaro, di usura, di associazione per delinquere e di associazione mafiosa (per ogni 100.000 abitanti) colloca ai primi tre posti la Campania, la Calabria e la Puglia che precedono la Lombardia per due posizioni. Il Ministero dell’Economia, le Forze di polizia e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli potranno valutare se e quanto il maggior ricorso ai giochi d’azzardo online sia veicolo per infiltrare transazioni illecite. In tal senso si richiamano significativamente i dati offerti in audizione dal direttore della Uif della Banca d’Italia, Claudio Clemente, secondo il quale ‘nel periodo pandemico sono cresciuti i rischi e le anomalie collegati alle attività del gioco online, con un aumento del 67% delle segnalazioni sospette nel 2020 rispetto al 2019’”.