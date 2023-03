Iran: Vicenza, sabato 18 marzo l’incontro “Oltre l’hijab” con Nibras Breigheche, guida religiosa islamica

Si intitola “Oltre l’hijab – La rivoluzione in Iran” l’incontro che Cds Presenza Donna, la Comunità Bahá’í e il Centro Culturale San Paolo promuovono – sabato 18 marzo a Vicenza, ore 17, presso sala Areopago del Centro Culturale San Paolo – per raccontare quello che sta succedendo in Iran. Dal settembre 2022, a seguito della morte della ventiduenne Mahsa Amini, avvenuta durante la detenzione, nel Paese non si fermano le manifestazioni. La polizia della Repubblica Islamica aveva arrestato Mahsa perché dal velo usciva qualche capello. Le proteste iniziali per una morte probabilmente dovuta alle percosse, si sono trasformate in una rivoluzione, culturale e sociale, contro un regime che usa la religione come ideologia politica. Proteste che hanno fatto fino ad oggi 480 morti, 20mila arrestati. Interverranno Nibras Breigheche (Guida religiosa islamica) e Zoheida Mollaian (Comunità Bahá’í). A moderare l’incontro la giornalista Romina Gobbo. Mediapartner dell’appuntamento: La Voce dei Berici, Radio Oreb, Libreria San Paolo