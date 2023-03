Regno Unito: nasce la Caritas nella diocesi di Southwark. Il vescovo Wilson, “raggiungere i più poveri e coloro che sono in difficoltà”

“Condivido con voi la meravigliosa notizia che stiamo per lanciare Caritas Southwark. Caritas è la parola latina per amore e Caritas Southwark sarà la nostra rete, nell’arcidiocesi, per coordinare il nostro amorevole sforzo di servizio per gli altri, trasformando la fede in azione”. Con queste parole, in una lettera pastorale indirizzata ai sacerdoti e ai fedeli, l’arcivescovo John Wilson di Southwark, diocesi cattolica nel sud di Londra, ha annunciato, per sabato prossimo, 18 marzo, il lancio della nuova Caritas, alle 12.30, con una messa nella cattedrale londinese di saint George. L’organizzazione collaborerà con parrocchie e scuole della diocesi per sostenere chi si trova in una situazione di bisogno. “In questi tempi così difficili è importante che rafforziamo e potenziamo il lavoro che facciamo per raggiungere i più poveri e coloro che sono in difficoltà”, dice ancora l’arcivescovo John Wilson nel suo messaggio, “questo nostro sforzo costruirà sull’ottimo lavoro già fatto e garantirà sostegno per nuove iniziative. Caritas Southwark significa facilitare e collaborare, costruire il nostro comune legame di carità, attraverso un’identità più forte, grazie alla quale la nostra arcidiocesi può promuovere la fede in azione”. L’arcivescovo conclude il suo messaggio sottolineando che aiutare coloro che hanno bisogno non è responsabilità di nessun gruppo in particolare e ringraziando coloro che “già così generosamente donano il loro tempo”.