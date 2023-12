Natale: Assisi, il XXXVIII Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco. Fra Cesareo “concerto possa essere veicolo di fraternità”

Si terrà sabato 16 dicembre il XXXVIII Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco in Assisi. L’evento verrà registrato alle 11 nella chiesa superiore e sarà trasmesso il 25 dicembre su Rai1 e in Eurovisione alle 12.25 dopo il messaggio di Natale e la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre. Sarà il tenore americano Charles Castronovo a partecipare al concerto diretto dal maestro David Giménez con l’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai, il primo flauto Alberto Barletta, il Coro maschile “Coenobium Vocale” e il Coro “I Piccoli Musici”. L’evento sarà aperto dal saluto del Custode del Sacro Convento fra Marco Moroni e sarà trasmesso anche in replica alle 21.15 del 25 dicembre su Rai5. “San Francesco amava cantare – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, Direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento – e si racconta che talvolta mimasse di suonare la viola nell’esprimere la consolazione che provava nel cuore. In questo tempo così contraddittorio crediamo che sia più che mai necessario, attraverso la bellezza e l’armonia della musica, testimoniare e ricordarci vicendevolmente che l’umanità è creatività, è collaborazione, è una grande orchestra che può suonare le più belle melodie. Che anche questo concerto possa essere veicolo del sogno comune che sia Dio sia ogni uomo e donna portano nel cuore: una fraternità che rende nuovo il mondo intero”. L’evento è realizzato in collaborazione con Rai e con il sostegno di Intesa Sanpaolo.

