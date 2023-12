Diocesi: Fermo, nella parrocchia di Carassai un incontro sul Progetto Policoro

(Foto: diocesi di Fermo)

Partito con il semplice passaparola fra i giovani, è stato un incontro interessante e utile quello fra il “Progetto Policoro” della diocesi di Fermo ed i giovani della parrocchia di Carassai avvenuto nei giorni scorsi nei locali parrocchiali. Lo rende noto oggi un comunicato della diocesi.

Su invito del parroco, don Cristian Bulai, l’animatrice di comunità Beatrice Ciavarella ha avuto l’occasione per presentare ai giovani della parrocchia, e non solo, la realtà di “Policoro”.

Nella diocesi di Fermo il Progetto Policoro è iniziato nel 2014. Dal 2016 è stato aperto lo sportello di ascolto che è operativo su appuntamento nelle sedi di Fermo e Civitanova Marche.

Una ventina i giovani dai 15 ai 30 anni ha partecipato all’incontro che è servito, come spiega la nota della diocesi, a focalizzare due aspetti: la preoccupazione che Carassai possa spopolarsi sempre di più e il forte attaccamento dei giovani al proprio paese che sperano davvero di vedere rianimato ma che purtroppo, per motivi di studio o di lavoro, sono “costretti” ad abbandonare momentaneamente, lasciando gli affetti e le loro radici.

Dopo la presentazione del Progetto Policoro e la testimonianza dell’animatrice di comunità Ciavarella, la quale ha sottolineato l’attenzione della Chiesa nei confronti dei giovani e dei loro ambiti di vita, senza dimenticare la difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro, la serata si è conclusa con una cena e preparata dai giovani stessi.