Lavoro: Acli Roma, il 13 dicembre con il “LaborDì” oltre 1.200 studenti incontrano e si confrontano con 45 enti e aziende

Una giornata tra informazione, formazione, workshop e colloqui per mettere in contatto giovani e mondo del lavoro. Questo l’obiettivo dell’evento “LaborDì, i giovani incontrano il lavoro tra valori, orizzonti e strumenti”, promosso per mercoledì 13 dicembre, all’Auditorium della Tecnica di Roma, dalle Acli di Roma e provincia con il patrocinio di diocesi di Roma, Roma Capitale, Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma, Unindustria e Manager Italia, e con la media partnership di Rai Cultura.

Prevista la partecipazione di oltre 1.200 ragazze e ragazzi provenienti da 20 scuole di Roma e provincia che avranno l’occasione di incontrare e confrontarsi con 45 enti e aziende che metteranno a disposizione la propria esperienza e le proprie figure professionali in 80 workshop formativi e oltre 500 ore di colloqui di lavoro con recruiter professionisti che forniranno loro anche un feedback sugli aspetti positivi e negativi dell’incontro. La giornata – viene spiegato in una nota – vedrà alternarsi diversi momenti: dei panel istituzionali che forniranno un approfondimento sui valori del lavoro e sulle prospettive future del mercato ai quali interverranno tutti i principali attori dello sfaccettato mondo del lavoro, la presentazione delle aziende e delle realtà coinvolte nella giornata, i workshop formativi e i colloqui, ai quali i ragazzi possono iscriversi tramite la piattaforma www.labordi.acliroma.it. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi di Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma, mons. Baldassare Reina, vicegerente e vescovo ausiliare della diocesi di Roma, Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, Giulio Prosperetti, giudice della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, Giuseppe Biazzo, vicepresidente di Unindustria con delega al Capitale umano e cultura d’impresa, Alberto Pastore, prorettore per placement, scouting, fundraising e incubazione di impresa della Sapienza Università di Roma, Andrea Tardiola, direttore generale dell’Inail, Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli, e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil di Roma e Lazio.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /