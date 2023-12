Minorenni scomparsi: Roma, siglato stamattina protocollo d’intesa tra Commissario e Autorità garante infanzia e adolescenza

(Foto: Agia)

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia) Carla Garlatti e il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse Maria Luisa Pellizzari hanno siglato questa mattina nella sede dell’Agia un protocollo d’intesa con l’obiettivo di promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni, dati e analisi tra le due istituzioni. “Si tratta di un passo importante – dice Garlatti – per iniziare ad avviare progetti congiunti che abbiano lo scopo di assicurare la tutela dei diritti di bambini e ragazzi. Il fenomeno dei minorenni che fanno perdere le loro tracce merita attenzione, tenendo conto che esiste il pericolo che gli scomparsi possono finire vittime di tratta e sfruttamento”.

Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, prefetto Maria Luisa Pellizzari, dichiara: “I dati sulla scomparsa dei minori evidenziano una crescita significativa e fanno emergere la necessità di un approccio multidisciplinare, che richiede ampia collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti. Nel 2022 oltre il 70% delle denunce di scomparsa ha riguardato minori e la percentuale sfiora il 74% nel primo semestre del 2023. Oltre che sulla tempestività delle ricerche occorre quindi agire anche sul piano della prevenzione e il Protocollo che abbiamo sottoscritto ci permette di realizzare iniziative comuni, che si aggiungono a quelle già in atto con istituzioni e associazioni. È un impegno importante che vede coinvolta l’intera collettività e questa intesa è un passo nella giusta direzione”.

Per la firma dell’intesa, che avrà durata triennale, è stata scelta una data significativa: il 12 dicembre, infatti, è la Giornata dedicata alle persone scomparse. La ricorrenza, istituita nel 2019 dal Commissario straordinario, mira a sensibilizzare e richiamare l’attenzione sul fenomeno della scomparsa di persone e a favorire una maggiore conoscenza della problematica e degli strumenti a disposizione, anche per assicurare la tempestività delle ricerche.

Nel periodo 1° gennaio-30 giugno, secondo quanto risulta dal Report relativo al primo semestre 2023 del Commissario, sono scomparse in Italia poco più di 13mila persone (13.031), mentre i ritrovamenti sono stati 6.297 e le denunce attive ammontano a 6.734. Quasi il 74% delle denunce di scomparsa (73,9%) riguarda under 18 (9.626 casi), per la maggior parte maschi (7.890) e stranieri (7.503). Le regioni maggiormente interessate risultano essere la Sicilia (3.366 casi), la Lombardia (1.467) e la Campania (1.290).