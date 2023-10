Televisione: Tv2000, da oggi torna “Il mio medico”

(Foto: Tv2000)

Su Tv2000 arriva la nuova stagione de “Il mio medico”, il programma di informazione medica a servizio dei cittadini pensato per diffondere, con linguaggio semplice, una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull’ascolto del proprio corpo. Condotto da Monica Di Loreto e scritto da Fausto Della Ceca, il programma torna in onda da oggi, 23 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle 9.45.

In ogni puntata si alternano rubriche su medicina specialistica e di base, fisioterapia, erboristeria, cosmesi e benessere che offrono consigli utili e pratici ai telespettatori.

Tutte le novità su esami diagnostici e terapie all’avanguardia, verranno presentate nell’ambulatorio del programma, con apparecchi elettromedicali innovativi e simulazioni in diretta. Inoltre, sono proposti speciali reportage che accompagnano il pubblico a scoprire le strutture italiane d’eccellenza su tutto il territorio nazionale.