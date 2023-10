Diocesi: Pistoia, al via oggi “I linguaggi del divino” su “L’ascolto e la pace”

Prende il via oggi, a Pistoia, l’edizione 2023 de “I linguaggi del divino”. La pace ma anche l’intelligenza artificiale e l’ateismo saranno alcuni degli argomenti oggetto degli incontri previsti fino al 28 ottobre che si terranno tutti nell’aula magna del Seminario vescovile (via Puccini 36).

La prima parte, dedicata all’ascolto, avrà inizio oggi, alle ore 17.30, con “Cosa diranno le macchine super-intelligenti dell’esistenza di Dio”, incontro che vedrà la partecipazione di Marco Gori, direttore del Laboratorio di Intelligenza artificiale dell’Università di Siena, e di padre Marco Staffolani, docente di Teologia fondamentale all’Università Lateranense. Domani, sempre alle 17.30, “Perché sono atea”, che vedrà l’intervento di Maria Turchetto, già direttrice del periodico “L’ateo” dell’Uaar (Unione atei agnostici razionalisti) e docente di Epistemologia delle Scienze sociali all’Università Ca’ Foscari di Venezia. “L’a-teismo nel cristianesimo” sarà invece il centro dell’incontro di mercoledì 25 ottobre (ore 17.30), che vedrà la partecipazione di don Ferdinando Sudati, teologo e pubblicista, e di Marco Vannini, filosofo e direttore della rivista “Mistica e filosofia”.

La seconda parte della rassegna, dedicata alla pace, avrà le sue giornate di approfondimento il 27 e il 28 ottobre. Venerdì 27, alle 17.30, “Pistoia incontra Rondine”, con gli interventi della vicepresidente di Rondine Cittadella della Pace, Paola Butali, della responsabile didattica del progetto Sezione Rondine, Stella Ficai, e del coordinatore nazionale del progetto Sezione Rondine, Giovanni Rossi. Conclusione dell’edizione 2023 de “I linguaggi del divino” sabato 28, questa volta alle 21, con “Si apriranno le nuvole …”, reading sulla pace a cura di Rossana Dolfi e Massimiliano Barbini che guideranno i ragazzi del laboratorio di teatro del Funaro.

Nella giornata di sabato 28, sempre sul tema della pace, si terrà il convegno “La pace è possibile! Anzi, necessaria” – organizzato da Agesci, Cgil, Emergency, L’Acqua Cheta, Libera, Pax Christi in collaborazione con la Rete Pace e Disarmo e la Sezione soci Coop – che si svolgerà nella sua sessione mattutina rivolta agli studenti (10-12) nella sala Coop di Pistoia ed il pomeriggio (ore 15-19) nella Sala Terzani della Biblioteca San Giorgio di Pistoia.