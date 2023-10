Green Deal: Bruxelles, riunione per discutere come far sì che “la transizione verde funzioni per tutti e per tutte le regioni” d’Europa

Si svolge oggi a Bruxelles l’ottava edizione della conferenza sulla piattaforma per una transizione giusta. La conferenza rappresenta “un’opportunità per condividere opinioni ed esperienze sulla transizione giusta, concentrandosi sul processo di attuazione e facendo il punto sui risultati finora raggiunti”, spiegano dalla Commissione. La conferenza riunisce più di 1.000 specialisti di transizione giusta. Discuteranno dell’empowerment dei gruppi vulnerabili nel processo di transizione giusta, dello stoccaggio dell’energia, del ruolo delle università nella transizione e di come la comunicazione può contribuire a renderla più giusta.

La Commissaria per la coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha dichiarato: “Le persone e le comunità non sono solo al centro della transizione giusta, ma sono la vera essenza della piattaforma per una transizione giusta. Siamo qui per ascoltare le loro aspirazioni e dare loro gli strumenti necessari per trasformarle in realtà. Sono felice di ospitare questa conferenza per discutere come possiamo gestire al meglio la transizione verde per garantire di non lasciare indietro nessuno e nessuna regione”.

Il vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, Maroš Šefčovič, ha detto: “La piattaforma per una transizione giusta è diventata il principale luogo di incontro per le parti interessate di tutte le regioni sostenute dal programma per una transizione giusta, che mira a sostenere le persone e le comunità più colpite dalla transizione verde. Un approccio basato sui territori è la strada da percorrere, sia ora che in futuro, per garantire il successo della transizione verde. E come sappiamo, se non riesce in modo equo, non riesce affatto”.

La Commissione ha istituito la piattaforma per una transizione giusta per aiutare i Paesi e le regioni dell’Ue a sbloccare il sostegno disponibile attraverso il Fondo per una transizione. Per i territori più colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica, servono strumenti “per contribuire a limitare le disuguaglianze regionali sul campo. Il fondo fornisce 19,2 miliardi di euro a queste regioni.