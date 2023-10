Diocesi: Messina, gli incontri odierni dell’arcivescovo Accolla e di mons. Di Pietro

Nell’ambito della visita pastorale nel territorio del centro città, in mattinata l’arcivescovo di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela, mons. Giovanni Accolla, incontrerà alcune principali Istituzioni, “esprimendo così – viene spiegato in una nota della diocesi – il significato sociale della fede che si incarna nei luoghi della quotidianità e, attraverso l’ascolto e il dialogo, continuare a percorrere sentieri condivisi per il bene della collettività. Occasione, inoltre, per manifestare la prossimità della Chiesa accanto all’uomo e a coloro che servono le donne e gli uomini della nostra città”.

Alle 9.30, accolto dal prorettore vicario, l’arcivescovo giungerà al Rettorato e si intratterrà in dialogo con la realtà accademica. Alle 11 a Palazzo Piacentini, ricevuto dalle massime cariche istituzionali, incontrerà i magistrati, gli avvocati, il personale amministrativo e la Polizia giudiziaria degli uffici giudiziari di Messina.

Nel pomeriggio, alle 16, mons. Accolla si recherà al Comando provinciale della Guardia di Finanza. Sarà accolto dal comandante provinciale con il quale si incontrerà privatamente e quindi celebrerà per i militari l’Eucaristia.

Sempre stamattina, il vescovo ausiliare Cesare Di Pietro alle 9.30 incontrerà gli studenti dell’Istituto superiore Jaci; poi alle 11 gli alunni degli Istituti comprensivi di questa porzione di territorio che converranno al teatro Annibale Maria Di Francia.