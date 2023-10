Diocesi: Vallo della Lucania, è di nuovo possibile consumare i pasti all’interno della Mensa “Divina Provvidenza”

È di nuovo possibile consumare i pasti all’interno della Mensa “Divina Provvidenza” ubicata in via Valenzani, 37, a Vallo della Lucania, dopo che, a causa dell’emergenza sanitaria, il servizio era rimasto attivo solo attraverso la modalità dell’asporto.

La Mensa “Divina Provvidenza” è luogo concreto del sostegno da parte della diocesi di vallo della Lucania nei confronti di chi vive situazioni di svantaggio economico.

Responsabile della Mensa “Divina Provvidenza” è Samuele Orlando. Per contattare la struttura sono attivo i recapiti: 09744854 e 097472208 (Caritas diocesana).

La Mensa rientra nel più ampio Centro pastorale “Maria Santissima della Provvidenza” che, inaugurato nel 1998, comprende una struttura per la residenza dei sacerdoti (Case canoniche unificate), la Sala della comunità “La Provvidenza”, il Ristorante “Il Sinodo”, il Centro di ospitalità “San Pantaleone e la suddetta Mensa “Divina Provvidenza”.

Finalità del Centro pastorale è la promozione della persona attraverso proposte culturali, di aggregazione, di condivisione e di sostegno ai meno abbienti.