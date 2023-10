Diocesi: Reggio Calabria, convegno “Educare al digitale, una sfida comunitaria”. Varagona (Ucsi), “circolarità educativa”

(Foto Ucsi)

“Considero di particolare interesse l’incontro organizzato dalla diocesi di Reggio Calabria sull’educazione alla tecnologia digitale perché rappresenta un modello da esportare. Un incontro dal timbro pastorale ma che è stato anche un momento di formazione e aggiornamento professionale per i giornalisti, con crediti riconosciuti dall’Ordine”. Lo ha detto il presidente nazionale dell’Ucsi, Vincenzo Varagona al termine del convegno dal titolo “Educare al digitale, una sfida comunitaria” che si è svolto sabato presso il Seminario arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria. L’incontro è stato organizzato dall’Istituto diocesano di formazione politico-sociale “Monsignor Lanza” di Reggio Calabria, dall’Ordine dei giornalisti della Calabria, l’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali di Reggio Calabria, dalla redazione di Avvenire di Calabria, dall’Ucsi nazionale e dalla delegazione della Fisc Calabria in partnership con l’Azione Cattolica diocesana di Reggio Calabria-Bova, la Libreria Paoline e il Consultorio diocesano Pasquale Raffa. Dopo il saluto introduttivo dell’arcivescovo Fortunato Morrone, è seguita l’introduzione del presidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri, dell’intervento del presidente nazionale Fisc Mauro Ungaro e dalla docente di Content Management e Digital Journalism all’Università Cattolica di Milano Stefania Garassini. “Ne ho ricavato l’immagine – ha detto il presidente nazionale Ucsi Vincenzo Varagona – abbastanza rara di questi tempi, di giornalisti non di fronte all’opinione pubblica, quasi sotto esame o nelle vesti di controparti, ma quella di comunità, che è stato uno dei termini più utilizzati, accanto alla parola prevenzione per la quale è stato più volte invocato San Giovanni Bosco, con il suo metodo educativo preventivo. Un incontro interessante perché la logica che sta dietro le strade da percorrere è la stessa: circolarità educativa per quanto riguarda l’approccio alle tecnologie digitali, giornalismo comunitario per quanto riguarda l’informazione”.